Пуйоль – Месси: «Уважение и восхищение, Лео. Всецело тебя поддерживаю»

Теги Барселона Карлес Пуйоль Лионель Месси Ла Лига Футбол

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на информацию об уходе Лионеля Месси из команды.

«Уважение и восхищение, Лео. Всецело тебя поддерживаю, друг», – написал испанец.

Ранее стало известно, что Месси решил уйти из «Барселоны» и уведомил клуб по факсу о своем желании.

Месси недавно встретился с новым главным тренером Роналдом Куманом. После встречи каталонская радиостанция RAC1 сообщила подробности разговора. Месси, по их данным, дал понять Куману, что склоняется к уходу из каталонского клуба.

Как сообщило аргентинское издание Clarín, Месси был зол из-за утечки информации.

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