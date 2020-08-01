Пуйоль – Месси: «Уважение и восхищение, Лео. Всецело тебя поддерживаю»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на информацию об уходе Лионеля Месси из команды.
«Уважение и восхищение, Лео. Всецело тебя поддерживаю, друг», – написал испанец.
Ранее стало известно, что Месси решил уйти из «Барселоны» и уведомил клуб по факсу о своем желании.
Месси недавно встретился с новым главным тренером Роналдом Куманом. После встречи каталонская радиостанция RAC1 сообщила подробности разговора. Месси, по их данным, дал понять Куману, что склоняется к уходу из каталонского клуба.
Как сообщило аргентинское издание Clarín, Месси был зол из-за утечки информации.