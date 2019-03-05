Александр Жулин: «Я всей душой за персональные контракты. Понимаю, как тяжело Тутберидзе, от которой спортсмены ушли безнаказанно»

Российский тренер оценил перспективу введения персональных контрактов между тренерами и фигуристами.

— Как вы отнеслись к идее о персональных контрактов?

— Положительно, но как получится на практике — это большой вопрос. Пока идея выглядит утопической. Давайте представим глаза 15-летнего спортсмена, когда он увидит в контракте сумму отступных в 200 тысяч евро. Такое соглашение подписывать будет очень страшно. Вы понимаете его реакцию? А его родителей, которые получают зарплату 30-40 тысяч рублей в месяц. Так они еще быстрее уйдут к другому тренеру.

При этом я всей душой за персональные контракты, я полностью согласен с идеей Ильи (Авербуха), понимаю как тяжело , от которой такие спортсмены ушли безнаказанно. Но надо все очень четко продумать. Чтобы серьезные юристы проработали идею.

Заставить спортсмена подписать контракт, где будет прописана огромная сумма отступных, будет крайне нелегко. Он сразу же начнет рассуждать так: где же я возьму условные 100-200 тысяч евро? Возможно, на это будут готовы дети из очень богатых семей. Но таких, как вы понимаете, единицы.

Если сумма отступных будет не такая большая, чтобы тренеру не было особенно обидно за уход спортсмена, тогда можно прописать адекватную сумму отступных. Допустим, 20 тысяч евро. В таком случае, фигурист будет понимать, что способен отбить эту сумму своими призовыми за сезон. Психологически это гораздо легче. Очень важно не запугать спортсмена. Но как я понял, речь идет о более серьезных суммах, чтобы не было повадно уходить.

Я считаю, что такие контракты должны заключаться на четыре года, чтобы у тренера было понимание на весь олимпийский цикл. После его окончания тренер, спортсмен и родители встречаются и обсуждают дальнейшие перспективы сотрудничества. Заключают новый договор или расходятся.

— Тренеры сборной России могут коллективно выйти с таким предложением на ФФККР?

— Даже вы можете выйти с такой инициативой. Что касается тренеров, то не думаю, что они суперактивны в этом вопросе. Просто сейчас такое время. Из группы Тутберидзе ушло две, возможно, лучших ученицы. Поднялась шумиха и под нее возможно сделать какие-то изменения, – сказал Жулин.