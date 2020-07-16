«Зенит» представил домашнюю и гостевую формы на сезон-2020/21

«Зенит» показал форму на следующий сезон.

Домашний комплект выполнен в сине-голубых цветах, через футболку проходят диагональные полосы.

Гостевая форма будет светло-серого цвета, эмблема клуба и спонсорские логотипы на ней – голубого.

Техническим спонсором «Зенита» является компания Nike.

Новый сезон, новые цели, новая форма 😍! В синих цветах — для игр дома, светло-серый комплект — для матчей на выезде.



В продаже на https://t.co/MxzynFan74, в клубных магазинах «Зенита», а также в фирменных магазинах Nike.#ВремяЗенита #Nike pic.twitter.com/9hr3nOhc3U