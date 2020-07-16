«Зенит» представил домашнюю и гостевую формы на сезон-2020/21

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«Зенит» показал форму на следующий сезон.

Домашний комплект выполнен в сине-голубых цветах, через футболку проходят диагональные полосы.

Гостевая форма будет светло-серого цвета, эмблема клуба и спонсорские логотипы на ней – голубого.

Техническим спонсором «Зенита» является компания Nike.

Спорные «Зенит» и «Спартак» и еще 20 форм к новому сезону. Тренды – городские мотивы, милитари и скрытые принты

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