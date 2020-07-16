«Химки» назначили Гунько: «Желаем успешной работы в РПЛ!»

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«Химки» объявили в своих официальных медиа о назначении Дмитрия Гунько на пост главного тренера.

«Приветствуем Дмитрия Ивановича! Желаем успешной работы у руля нашей команды в Тинькофф-РПЛ!» – сказано в твиттере клуба.

Фото: твиттер «Химок»

«Кандидатуру Дмитрия Гунько на пост главного тренера «Химок» наблюдательный совет клуба рассматривал еще в 2015 году, но тогда договориться не получилось.

Рад, что спустя пять лет Дмитрий приходит в «Химки». Уверен, он сделает все возможное для того, чтобы добиться результата», – дал комментарии генеральный директор клуба Александр Зайцев.

Ранее «Химки» прекратили сотрудничество с Сергеем Юраном, хотя сам тренер в ряде интервью выразил несогласие с этим решением и попросил губернатора Московской области Андрея Воробьева разобраться в ситуации.

🚪Юрана выкинули из «Химок» за 9 дней до РПЛ. Он отказывается уходить, винит «Спартак» и лично Газизова, а игроки пишут губернатору

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