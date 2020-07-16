«Химки» назначили Гунько: «Желаем успешной работы в РПЛ!»

«Химки» объявили в своих официальных медиа о назначении Дмитрия Гунько на пост главного тренера.
«Приветствуем Дмитрия Ивановича! Желаем успешной работы у руля нашей команды в Тинькофф-РПЛ!» – сказано в твиттере клуба.
Фото: твиттер «Химок»
«Кандидатуру Дмитрия Гунько на пост главного тренера «Химок» наблюдательный совет клуба рассматривал еще в 2015 году, но тогда договориться не получилось.
Рад, что спустя пять лет Дмитрий приходит в «Химки». Уверен, он сделает все возможное для того, чтобы добиться результата», – дал комментарии генеральный директор клуба Александр Зайцев.
Ранее «Химки» прекратили сотрудничество с Сергеем Юраном, хотя сам тренер в ряде интервью выразил несогласие с этим решением и попросил губернатора Московской области Андрея Воробьева разобраться в ситуации.
🚪Юрана выкинули из «Химок» за 9 дней до РПЛ. Он отказывается уходить, винит «Спартак» и лично Газизова, а игроки пишут губернатору