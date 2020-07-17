Чемпионат Италии. «Аталанта» против «Интера», «Ювентус» принимает «Рому»

В заключительном туре Серии А сегодня принимает «Рому», играет с на выезде, а в случае победы над «Аталантой» может обеспечить себе 2-е место.

Завершающие матчи тура состоятся завтра.

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А