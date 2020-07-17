Чемпионат Италии. «Аталанта» против «Интера», «Ювентус» принимает «Рому»

В заключительном туре Серии А сегодня «Ювентус» принимает «Рому», «Лацио» играет с «Наполи» на выезде, а «Интер» в случае победы над «Аталантой» может обеспечить себе 2-е место.
Завершающие матчи тура состоятся завтра.
38-й тур
- Дата проведения
- 1 августа, 19.00, «Марио Ригамонти»
- Голы:
- 0:1 – 41 Лерис, 1:1 – 49, пенальти Торрегросса.
-
Брешия –
Андреначчи, Сабелли, Гастальделло (Семприни, 59), Мангравити, Матею, Змргал, Дессена, Тонали, Шпалек (Ндой, 59), Торрегросса, Айе (Доннарумма, 68; Вивиани, 78).
-
Сампдория –
Фальконе, Депаоли, Йосида, Тонелли (Колли, 19), Ауджелло, Марони (Янкто, 68), Роналду Виейра (Торсбю, 72), Бертолаччи (Аскильдсен, 72), Лерис (Линетти, 68), Габбьядини, Куальярелла.
- Предупреждения:
- Гастальделло (26), Роналду Виейра (36), Фальконе (48), Аскильдсен (81).
- Удаление:
- Аскильдсен (90).
- Дата проведения
- 1 августа, 21.45, «Альянц Стэдиум»
-
Ювентус –
Шченсны (Пинсольо, 72), Бонуччи (Демирал, 51), Ругани, Данило, Фработта, Матюиди, Рабьо (Рэмзи, 51), Занимакья, Мураторе, Бернардески (Оливьери, 72), Игуаин.
-
Рома –
Фузато, Дзаппакоста, Смоллинг, Рожер (Жезус, 56), Калафьори (Бруно Перес, 60), Дзаньоло (Ундер, 56), Вильяр, Перотти (Клюйверт, 73), Кристанте (Сантон, 56), Фасио, Калинич.
- Дата проведения
- 1 августа, 21.45, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 0:1 – 1 Д`Амброзио, 0:2 – 20 Янг.
-
Аталанта –
Голлини (Спортьелло, 5), Кастань (Хатебур, 61), Гимшити, Толои, Госенс, Гомес, де Рон, Пашалич (Муриэль, 61), Фройлер (Малиновский, 61), Кальдара, Сапата.
-
Интер –
Ханданович, Янг, Бастони, Годин, Д`Амброзио, Брозович, Гальярдини, Барелла, де Врей, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).
- Дата проведения
- 1 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 10, автогол Клаван, 2:0 – 55 Ибрагимович, 3:0 – 57 Кастильехо.
-
Милан –
Доннарумма, Кьер (Лео Дуарте, 79), Тео, Калабрия, Габбия, Кастильехо (Мальдини, 65), Чалханоглу (Салемакерс, 65), Кессиэ, Беннасер (Брешанини, 66), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Бонавентура, 38).
-
Кальяри –
Краньо, Ликояннис, Клаван (Ладинетти, 62), Чеппителли (Карбони, 62), Маттьелло, Нандес, Ионицэ (Маригосу, 79), Перейро (Палоски, 62), Фараго, Валюкевич, Симеоне.
- Предупреждения:
- Перейро (13), Фараго (45), Краньо (58), Салемакерс (67).
- Дата проведения
- 1 августа, 21.45, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 1:0 – 9 Фабиан Руис, 1:1 – 22 Иммобиле, 2:1 – 54, пенальти Инсинье.
-
Наполи –
Оспина, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Фабиан Руис, Зелиньски, Инсинье, Лоботка, Кальехон, Мертенс.
-
Лацио –
Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби (Баштуш, 63), Габаррон (Вавро, 63), Лаццари, Луис Альберто, Марушич, Пароло, Милинкович-Савич, Корреа, Иммобиле.
- Дата проведения
- 2 августа, 19.00, «Паоло Мацца»
- Дата проведения
- 2 августа, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 2 августа, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 2 августа, 21.45, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 2 августа, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.