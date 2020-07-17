Чемпионат Италии. «Аталанта» против «Интера», «Ювентус» принимает «Рому»

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В заключительном туре Серии А сегодня «Ювентус» принимает «Рому», «Лацио» играет с «Наполи» на выезде, а «Интер» в случае победы над «Аталантой» может обеспечить себе 2-е место. 

Завершающие матчи тура состоятся завтра. 

Чемпионат Италии

38-й тур

Брешия – Сампдория 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
1 августа, 19.00, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 41 Лерис, 1:1 – 49, пенальти Торрегросса.
БрешияАндреначчи, Сабелли, Гастальделло (Семприни, 59), Мангравити, Матею, Змргал, Дессена, Тонали, Шпалек (Ндой, 59), Торрегросса, Айе (Доннарумма, 68; Вивиани, 78).
СампдорияФальконе, Депаоли, Йосида, Тонелли (Колли, 19), Ауджелло, Марони (Янкто, 68), Роналду Виейра (Торсбю, 72), Бертолаччи (Аскильдсен, 72), Лерис (Линетти, 68), Габбьядини, Куальярелла.
Предупреждения:
Гастальделло (26), Роналду Виейра (36), Фальконе (48), Аскильдсен (81).
Удаление:
Аскильдсен (90).

 

Ювентус – Рома 1:3 (второй тайм)
Дата проведения
1 августа, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Игуаин, 1:1 – 23 Калинич, 1:2 – 44, пенальти Перотти, 1:3 – 52 Перотти.
ЮвентусШченсны (Пинсольо, 72), Бонуччи (Демирал, 51), Ругани, Данило, Фработта, Матюиди, Рабьо (Рэмзи, 51), Занимакья, Мураторе, Бернардески (Оливьери, 72), Игуаин.
РомаФузато, Дзаппакоста, Смоллинг, Рожер (Жезус, 56), Калафьори (Бруно Перес, 60), Дзаньоло (Ундер, 56), Вильяр, Перотти (Клюйверт, 73), Кристанте (Сантон, 56), Фасио, Калинич.
Предупреждения:
Ругани (21), Смоллинг (40), Перотти (45), Кристанте (54).

 

Аталанта – Интер 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
1 августа, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Д`Амброзио, 0:2 – 20 Янг.
АталантаГоллини (Спортьелло, 5), Кастань (Хатебур, 61), Гимшити, Толои, Госенс, Гомес, де Рон, Пашалич (Муриэль, 61), Фройлер (Малиновский, 61), Кальдара, Сапата.
ИнтерХанданович, Янг, Бастони, Годин, Д`Амброзио, Брозович, Гальярдини, Барелла, де Врей, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).
Предупреждения:
де Врей (23), Гимшити (25), Толои (44), Брозович (56).

 

Милан – Кальяри 3:0 (второй тайм)
Дата проведения
1 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10, автогол Клаван, 2:0 – 55 Ибрагимович, 3:0 – 57 Кастильехо.
МиланДоннарумма, Кьер (Лео Дуарте, 79), Тео, Калабрия, Габбия, Кастильехо (Мальдини, 65), Чалханоглу (Салемакерс, 65), Кессиэ, Беннасер (Брешанини, 66), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Бонавентура, 38).
КальяриКраньо, Ликояннис, Клаван (Ладинетти, 62), Чеппителли (Карбони, 62), Маттьелло, Нандес, Ионицэ (Маригосу, 79), Перейро (Палоски, 62), Фараго, Валюкевич, Симеоне.
Предупреждения:
Перейро (13), Фараго (45), Краньо (58), Салемакерс (67).

 

Наполи – Лацио 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
1 августа, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Фабиан Руис, 1:1 – 22 Иммобиле, 2:1 – 54, пенальти Инсинье.
НаполиОспина, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Фабиан Руис, Зелиньски, Инсинье, Лоботка, Кальехон, Мертенс.
ЛациоСтракоша, Луис Фелипе, Ачерби (Баштуш, 63), Габаррон (Вавро, 63), Лаццари, Луис Альберто, Марушич, Пароло, Милинкович-Савич, Корреа, Иммобиле.
Предупреждения:
Кулибали (15), Иммобиле (69), Мариу Руй (69).

 

СПАЛ – Фиорентина
Дата проведения
2 августа, 19.00, «Паоло Мацца»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Удинезе
Дата проведения
2 августа, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Верона
Дата проведения
2 августа, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Лечче – Парма
Дата проведения
2 августа, 21.45, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Торино
Дата проведения
2 августа, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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