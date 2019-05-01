Кубок Стэнли. Квалификация. «Рейнджерс» против «Каролины», «Эдмонтон» сыграет с «Чикаго», «Питтсбург» – с «Монреалем»

Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Монреаль Каролина Флорида Кубок Стэнли Чикаго Калгари Эдмонтон НХЛ Виннипег Хоккей

Сегодня стартует квалификационный раунд плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли примут 24 команды. 

Серии квалификации разыгрываются в формате до 3 побед. Все матчи будут проходить в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах. 

Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд. 

НХЛ

Квалификация

Каролина – Рейнджерс
Дата проведения
1 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Эдмонтон – Чикаго
Дата проведения
1 августа, 22.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Айлендерс – Флорида
Дата проведения
1 августа, 23.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Питтсбург – Монреаль
Дата проведения
2 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Калгари – Виннипег
Дата проведения
2 августа, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Зачем клубы НХЛ приехали в Канаду – отделяем туристов от контендеров и готовимся к великому шоу

Против Панарина будет одна из лучших оборон в лиге. Но «Рейнджерс» исторически хорошо играют с «Каролиной»

Опрос

Кто выиграет Кубок Стэнли-2020?
5064 голосa
Вашингтон
28%
Вашингтон
Питтсбург
7%
Питтсбург
Сент-Луис
3%
Сент-Луис
Бостон
13%
Бостон
Тампа-Бэй
28%
Тампа-Бэй
Колорадо
8%
Колорадо
Кто-то другой
13%
Рейнджерс

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья