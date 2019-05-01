Кубок Стэнли. Квалификация. «Рейнджерс» против «Каролины», «Эдмонтон» сыграет с «Чикаго», «Питтсбург» – с «Монреалем»

Сегодня стартует квалификационный раунд плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли примут 24 команды.

Серии квалификации разыгрываются в формате до 3 побед. Все матчи будут проходить в Торонто и при пустых трибунах.

Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд.

НХЛ

Квалификация

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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