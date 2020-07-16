«Краснодар» предложил поправку против фарм-клубов, чтобы арендованные футболисты могли играть со своими командами («РБ-Спорт»)

на общем собрании предложил внести поправки в регламент чемпионата.

Генеральный директор «быков» выступил с речью, касающейся фарм-клубов.

«Вот тезисы:

– В РПЛ присутствуют клубы, у которых есть практика отдавать в аренду большую группу футболистов. Подобное может произойти и сейчас.

– Арендные соглашения предусматривают следующее условие – невыход на поле в матче против команды, с которой у футболиста действующий контракт.

– На матчи с другими клубами данное ограничение не распространяется – все это приводит к тому, что по факту мы имеем дело с нарушением спортивного принципа и даже влиянием третьих клубов на результат.

В матчах с принципиальными для своей основной команды соперниками футболисты выдают максимум, а с «родным» клубом на поле не появляются», – сообщает «РБ-Спорт».

Хашиг предложил разработать и принять поправку в максимально сжатые сроки – до старта нового сезона.