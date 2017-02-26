Гран-при Великобритании-2020. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 14-й

Сильверстоун
1 августа 2020 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.25,900
|1.25,347
|1.24,303
|22
|2
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.25,801
|1.25,015
|1.24,616
|17
|3
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.26,115
|1.26,144
|1.25,325
|15
|4
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.26,550
|1.26,203
|1.25,427
|16
|5
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.26,855
|1.26,420
|1.25,782
|20
|6
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.26,243
|1.26,501
|1.25,839
|20
|7
|Карлос Сайнс
|«Макларен»
|1.26,715
|1.26,149
|1.25,965
|20
|8
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.26,677
|1.26,339
|1.26,009
|19
|9
|Эстебан Окон
|«Рено»
|1.26,396
|1.26,252
|1.26,209
|20
|10
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.26,469
|1.26,455
|1.26,339
|20
|11
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1.26,343
|1.26,501
|12
|12
|Алекс Албон
|«Ред Булл»
|1.26,565
|1.26,545
|11
|13
|Нико Хюлькенберг
|«Рейсинг Пойнт»
|1.26,327
|1.26,566
|14
|14
|Даниил Квят
|«Альфа Таури»
|1.26,774
|1.26,744
|12
|15
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.26,732
|1.27,092
|14
|16
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.27,158
|9
|17
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.27,164
|9
|18
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.27,366
|9
|19
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.27,643
|9
|20
|Николя Латифи
|«Уильямс»
|1.27,705
|7
Ферстаппен мстит соперникам по «Ф-1» за мелкие подставы даже на тренировках. Теперь заблокировал и обматерил аутсайдера
Фанаты поймали «Феррари» на кривой вклейке болида Феттеля на трек. Ради простого кадра!
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