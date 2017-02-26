Гран-при Великобритании-2020. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 14-й

Теги результаты Гран-при Великобритании Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Эстебан Окон Николя Латифи Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто
Сильверстоун
1 августа 2020 года
Квалификация
 
  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Льюис Хэмилтон «Мерседес»  1.25,900   1.25,347   1.24,303  22
2 Валттери Боттас «Мерседес» 1.25,801 1.25,015 1.24,616 17
3 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.26,115 1.26,144 1.25,325 15
4 Шарль Леклер «Феррари» 1.26,550 1.26,203 1.25,427 16
5 Ландо Норрис «Макларен» 1.26,855 1.26,420 1.25,782 20
6 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.26,243 1.26,501 1.25,839 20
7 Карлос Сайнс «Макларен» 1.26,715 1.26,149 1.25,965 20
8 Даниэль Риккардо «Рено» 1.26,677 1.26,339 1.26,009 19
9 Эстебан Окон «Рено» 1.26,396 1.26,252 1.26,209 20
10 Себастьян Феттель «Феррари» 1.26,469 1.26,455 1.26,339 20
11 Пьер Гасли  «Альфа Таури» 1.26,343 1.26,501   12
12 Алекс Албон «Ред Булл» 1.26,565 1.26,545   11
13 Нико Хюлькенберг «Рейсинг Пойнт» 1.26,327 1.26,566   14
14 Даниил Квят «Альфа Таури» 1.26,774 1.26,744   12
15 Джордж Расселл «Уильямс» 1.26,732 1.27,092   14
16 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.27,158     9
17 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.27,164     9
18 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.27,366     9
19 Ромен Грожан «Хаас» 1.27,643     9
20 Николя Латифи «Уильямс» 1.27,705     7
 

Ферстаппен мстит соперникам по «Ф-1» за мелкие подставы даже на тренировках. Теперь заблокировал и обматерил аутсайдера

Фанаты поймали «Феррари» на кривой вклейке болида Феттеля на трек. Ради простого кадра!

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья