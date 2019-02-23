Ильиных выступит с Владом Топаловым в новом сезоне «Ледникового периода», Костомаров – с Региной Тодоренко. Среди участников – Бузова и Маркони (StarHit)

В конце сентября на канале стартует новый сезон шоу о фигурном катании «Ледниковый период».

По информации StarHit, телеведущая Регина Тодоренко выступит в паре с олимпийским чемпионом Турина-2006 в танцах , а певец Влад Топалов – с чемпионкой Сочи-2014 в команде .

Сообщается, что в проекте также примут участие ведущая Ольга Бузова, шоумен Владимир Маркони, актрисы Надежда Михалкова, Ирина Пегова и Ольга Кузьмина.

Руководит проектом , возглавит жюри .

Последний раз шоу «Ледниковый период» выходило в 2016 году. В предыдущие два года Первый канал показывал детскую версию проекта.