Ильиных выступит с Владом Топаловым в новом сезоне «Ледникового периода», Костомаров – с Региной Тодоренко. Среди участников – Бузова и Маркони (StarHit)

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В конце сентября на Первом канале стартует новый сезон шоу о фигурном катании «Ледниковый период».

По информации StarHit, телеведущая Регина Тодоренко выступит в паре с олимпийским чемпионом Турина-2006 в танцах Романом Костомаровым, а певец Влад Топалов – с чемпионкой Сочи-2014 в команде Еленой Ильиных.

Сообщается, что в проекте также примут участие ведущая Ольга Бузова, шоумен Владимир Маркони, актрисы Надежда Михалкова, Ирина Пегова и Ольга Кузьмина.

Руководит проектом Илья Авербух, возглавит жюри Татьяна Тарасова.

Последний раз шоу «Ледниковый период» выходило в 2016 году. В предыдущие два года Первый канал показывал детскую версию проекта.

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