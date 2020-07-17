«Интер» стал 2-м в Серии А, победив «Аталанту» (2:0)

В заключительном туре Серии А «Интер» на выезде победил «Аталанту» (2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Благодаря победе миланский клуб набрал 82 очка и занял 2-е место в итоговой таблице чемпионата Италии.
- Дата проведения
- 1 августа, 21.45, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 0:1 – 1 Д`Амброзио, 0:2 – 20 Янг.
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Аталанта –
Голлини (Спортьелло, 5), Кастань (Хатебур, 61), Гимшити, Толои, Госенс, Гомес (Да Рива, 90), де Рон, Пашалич (Муриэль, 61), Фройлер (Малиновский, 61), Кальдара, Сапата.
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Интер –
Ханданович, Янг (Мозес, 90), Бастони (Шкриньяр, 77), Годин, Д`Амброзио (Бираги, 77), Брозович, Гальярдини, Барелла (Эриксен, 90), де Врей, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).
- Предупреждения:
- де Врей (23), Гимшити (25), Толои (44), Брозович (56), Ханданович (86).