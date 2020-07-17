«Интер» стал 2-м в Серии А, победив «Аталанту» (2:0)

В заключительном туре Серии А на выезде победил «Аталанту» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Благодаря победе миланский клуб набрал 82 очка и занял 2-е место в итоговой таблице чемпионата Италии.

Таблица Серии А

Статистика Серии А