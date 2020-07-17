«Интер» стал 2-м в Серии А, победив «Аталанту» (2:0)

Теги Интер Аталанта серия А Италия Sports.ru Футбол

В заключительном туре Серии А «Интер» на выезде победил «Аталанту» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Благодаря победе миланский клуб набрал 82 очка и занял 2-е место в итоговой таблице чемпионата Италии. 

Аталанта – Интер 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
1 августа, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Д`Амброзио, 0:2 – 20 Янг.
АталантаГоллини (Спортьелло, 5), Кастань (Хатебур, 61), Гимшити, Толои, Госенс, Гомес (Да Рива, 90), де Рон, Пашалич (Муриэль, 61), Фройлер (Малиновский, 61), Кальдара, Сапата.
ИнтерХанданович, Янг (Мозес, 90), Бастони (Шкриньяр, 77), Годин, Д`Амброзио (Бираги, 77), Брозович, Гальярдини, Барелла (Эриксен, 90), де Врей, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).
Предупреждения:
де Врей (23), Гимшити (25), Толои (44), Брозович (56), Ханданович (86).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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