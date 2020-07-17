Иммобиле выиграл «Золотую бутсу», обойдя Левандовского и Роналду

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром сезона в Европе.
Итальянец добился этого впервые в карьере и получит «Золотую бутсу».
В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, остальные – в 1 очко.
Топ-8 претендентов на «Золотую бутсу»-2020:
1. Чиро Иммобиле («Лацио») – 36 голов, 72 очка
2. Роберт Левандовски («Бавария») – 34 гола, 68 очков
3. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 гол, 62 очка
4. Тимо Вернер («Лейпциг») – 28 голов, 56 очков
5-6. Лионель Месси («Барселона») – 25 голов, 50 очков
5-6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, «Зальцбург») – 29 голов, 50 очка
7-8. Ромелу Лукаку («Интер») – 23 гола, 46 очков
7-8. Джейми Варди («Лестер») – 23 гола, 46 очков
«Золотая бутса» вручается с 1968 года. Месси – рекордсмен в истории приза, он получал его шесть раз. Криштиану Роналду – четыре раза. Еще девять игроков дважды получали награду.
«Золотая бутса»-2020 – полный провал. Левандовски пострадает из-за разной трактовки пенальти в Бундеслиге и Серии А
Иммобиле обошел Левандовского и возьмет «Золотую бутсу». Чиро ехал в «Боруссию» на замену поляку, но провалился (и ругал Клоппа)