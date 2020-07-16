«Химки» объявили об уходе Юрана

официально объявили об отставке главного тренера команды .

«Под руководством Сергея Юрана красно-черные добились повышения в классе и повторили лучшее достижение в истории клуба – вышли в финал Олимп Кубка России, где уступили «Зениту» (0:1).

Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении подмосковного клуба.

Сообщалось, что «Химки» могут возглавить Дмитрий Гунько, Роман Пилипчук или Рашид Рахимов.

Юран об отставке: «Полный беспредел. Хочу потом позвонить Федуну»

🚪 Юрана выкинули из «Химок» за 9 дней до РПЛ. Он винит «Спартак» и лично Газизова, а игроки пишут открытое письмо губернатору