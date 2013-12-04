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    НБА. «Денвер» сыграет с «Майами», «Торонто» встретится с «Лейкерс» и другие матчи

    Теги результаты Денвер Индиана Клипперс Лейкерс Майами Новый Орлеан Филадельфия Торонто НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня пятью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    «Денвер» сыграет с «Майами», «Торонто» встретится с «Лейкерс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Денвер – Майами
    Дата проведения
    1 августа, 20.00, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Денвер
    Моррис (0), Портер (0), Крэйг (0), Миллсэп (0), Йокич (0).
    Майами
    Нанн (0), Робинсон (0), Батлер (0), Краудер (0), Адебайо (0).

    Оклахома-Сити – Юта
    Дата проведения
    1 августа, 22.30
    Онлайн матча

    Клипперс – Новый Орлеан
    Дата проведения
    2 августа, 01.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Индиана – Филадельфия
    Дата проведения
    2 августа, 02.00
    Онлайн матча

    Торонто – Лейкерс
    Дата проведения
    2 августа, 03.30
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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