НБА. «Денвер» сыграет с «Майами», «Торонто» встретится с «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня пятью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
«Денвер» сыграет с «Майами», «Торонто» встретится с «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 августа, 20.00, «HP Field House »
- Дата проведения
- 1 августа, 22.30
- Дата проведения
- 2 августа, 01.00, «HP Field House »
- Дата проведения
- 2 августа, 02.00
- Дата проведения
- 2 августа, 03.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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