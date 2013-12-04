НБА. «Денвер» сыграет с «Майами», «Торонто» встретится с «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня пятью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

сыграет с , встретится с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Туристический рай «Диснея», где прямо сейчас возвращается НБА: 50+ площадок, тьма детей в обычное время, персонажи мультиков повсюду 🧞‍♂️

Борода Леброна уже доминирует в «пузыре». Джеймс забивал и останавливал «Клипперс» в решающих владениях