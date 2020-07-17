Обамеянг уронил кубок Англии во время празднования

«Арсенал» наградили трофеем за победу в Кубке Англии.
Команда тренера Микеля Артеты в финале обыграла «Челси» со счетом 2:1.
Во время церемонии награждения нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг уронил кубок.
У него в руках отвалилась нижняя часть кубка, из-за чего трофей упал.
«Арсенал» взял Кубок Англии и заскочил в ЛЕ. Артета – первый тренер клуба за 33 года с трофеем в первом же сезоне
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Обамеянг грохнул «Челси», а потом и кубок 🏆https://t.co/Wkyq4m88CW pic.twitter.com/HjeaGJ1n7m— Матч ТВ (@MatchTV) August 1, 2020