Обамеянг уронил кубок Англии во время празднования

«Арсенал» наградили трофеем за победу в Кубке Англии.

Команда тренера Микеля Артеты в финале обыграла «Челси» со счетом 2:1.

Во время церемонии награждения нападающий уронил кубок.

У него в руках отвалилась нижняя часть кубка, из-за чего трофей упал.

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