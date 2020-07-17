Обамеянг уронил кубок Англии во время празднования

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«Арсенал» наградили трофеем за победу в Кубке Англии.

Команда тренера Микеля Артеты в финале обыграла «Челси» со счетом 2:1.

Во время церемонии награждения нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг уронил кубок.

У него в руках отвалилась нижняя часть кубка, из-за чего трофей упал.

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