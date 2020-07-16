«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина из-за смерти матери Соболева

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы происшествия Александр Кокорин Александр Соболев Футбол

«Спартак» сегодня не объявит о трансфере форварда Александра Кокорина, как было запланировано изначально.

Причина такого решения – смерть матери нападающего красно-белых Александра Соболева, сообщает Sport24.

«Спартак» уже выразил соболезнования своему игроку.

Ранее сообщалось, что Кокорин, у которого вчера должен был истечь срок соглашения с «Зенитом», уже подписал контракт со «Спартаком».

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