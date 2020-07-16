«Спартак» сегодня не объявит о трансфере форварда Александра Кокорина, как было запланировано изначально.
Причина такого решения – смерть матери нападающего красно-белых Александра Соболева, сообщает Sport24.
«Спартак» уже выразил соболезнования своему игроку.
Ранее сообщалось, что Кокорин, у которого вчера должен был истечь срок соглашения с «Зенитом», уже подписал контракт со «Спартаком».
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