«Спартак» сегодня не объявит о трансфере форварда , как было запланировано изначально.

Причина такого решения – смерть матери нападающего красно-белых , сообщает Sport24.

«Спартак» уже выразил соболезнования своему игроку.

Ранее сообщалось, что Кокорин, у которого вчера должен был истечь срок соглашения с , уже подписал контракт со «Спартаком».

Кокорин совсем не поменялся. Трансфер в «Спартак» – грусть

Кокорин в «Спартаке» – это интересно. Европа – лишь наша фантазия