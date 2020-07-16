«Спартак» показал домашнюю и гостевую формы на следующий сезон

Теги Спартак премьер-лига Россия Nike игровая форма стиль Футбол

«Спартак» представил форму на сезон-2020/21.

Домашний комплект выполнен в красном цвете с черными вставками. На груди расположена белая полоса с эмблемой клуба. Также на форму нанесен ромбовидный принт.

Выездная форма сделана в белом цвете с черным воротником. Полоса на груди – красного цвета.

Отмечается, что черные элементы на форме навеяны чемпионским сезоном-2016/17, когда в качестве резервной формы использовался черный комплект.

Техническим спонсором красно-белых является компания Nike.

Спорные «Зенит» и «Спартак» и еще 20 форм к новому сезону. Тренды – городские мотивы, милитари и скрытые принты

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья