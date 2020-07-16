«Спартак» показал домашнюю и гостевую формы на следующий сезон

«Спартак» представил форму на сезон-2020/21.
Домашний комплект выполнен в красном цвете с черными вставками. На груди расположена белая полоса с эмблемой клуба. Также на форму нанесен ромбовидный принт.
Выездная форма сделана в белом цвете с черным воротником. Полоса на груди – красного цвета.
Отмечается, что черные элементы на форме навеяны чемпионским сезоном-2016/17, когда в качестве резервной формы использовался черный комплект.
Техническим спонсором красно-белых является компания Nike.
🔥 Наша форма на новый сезон! В ней сразу несколько новых деталей— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 1, 2020
🏆 Черные элементы, навеянные чемпионским сезоном
♦️ Ромбовидный принт, подчеркивающий яркую, как бриллиант, историю клуба
Форму можно купить в наших магазинах и по ссылке: https://t.co/JUs0xpPRos#всезаСпартак pic.twitter.com/XaFqHeVhN5
Спорные «Зенит» и «Спартак» и еще 20 форм к новому сезону. Тренды – городские мотивы, милитари и скрытые принты