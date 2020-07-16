Дзюба и Азмун – лучшие бомбардиры сезона РПЛ. Это противоречит регламенту

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РПЛ объявила, что лучшими бомбардирами по итогам сезона стали нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Оба футболиста забили по 17 голов.

Согласно регламенту РПЛ, лауреатом «Золотой бутсы» становится игрок, забивший больше всего мячей по итогам сезона.

Если два и более футболистов забили равное количество мячей, из общего количества вычитаются голы, забитые с пенальти. 

Дзюба забил с пенальти 7 из 17 голов, Азмун – лишь один. Согласно регламенту, иранца должны признать лучшим бомбардиром.

22 июля РПЛ сообщала, что лучшим бомбардиром турнира стал Азмун.

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