Дзюба и Азмун – лучшие бомбардиры сезона РПЛ. Это противоречит регламенту

РПЛ объявила, что лучшими бомбардирами по итогам сезона стали нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун.
Оба футболиста забили по 17 голов.
Согласно регламенту РПЛ, лауреатом «Золотой бутсы» становится игрок, забивший больше всего мячей по итогам сезона.
Если два и более футболистов забили равное количество мячей, из общего количества вычитаются голы, забитые с пенальти.
Дзюба забил с пенальти 7 из 17 голов, Азмун – лишь один. Согласно регламенту, иранца должны признать лучшим бомбардиром.
22 июля РПЛ сообщала, что лучшим бомбардиром турнира стал Азмун.
🇮🇷 Сердар Азмун забил в 30-м туре и стал лучшим бомбардиром #ТинькоффРПЛ в сезоне 2019/20#РПЛтопчик #Зенит #Азмун pic.twitter.com/xrFsaPMJix— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 22, 2020