«Ювентус» проиграл 3 из 4 последних матчей, уступив «Роме» (1:3)

В заключительном туре Серии А чемпион Италии «Ювентус» уступил «Роме» (1:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Туринский клуб проиграл трижды в четырех последних турах, победив лишь «Сампдорию» (2:0).
- Дата проведения
- 1 августа, 21.45, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны (Пинсольо, 72), Бонуччи (Демирал, 51), Ругани, Данило, Фработта, Матюиди, Рабьо (Рэмзи, 51), Занимакья, Мураторе, Бернардески (Оливьери, 72), Игуаин (Вриони, 79).
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Рома –
Фузато, Дзаппакоста, Смоллинг, Рожер (Жезус, 56), Калафьори (Бруно Перес, 60), Дзаньоло (Ундер, 56), Вильяр, Перотти (Клюйверт, 73), Кристанте (Сантон, 56), Фасио, Калинич.