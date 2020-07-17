«Ювентус» проиграл 3 из 4 последних матчей, уступив «Роме» (1:3)

Теги Рома Ювентус серия А Италия Sports.ru Футбол

В заключительном туре Серии А чемпион Италии «Ювентус» уступил «Роме» (1:3). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Туринский клуб проиграл трижды в четырех последних турах, победив лишь «Сампдорию» (2:0).

Ювентус – Рома 1:3 (1:2, 0:1)
Дата проведения
1 августа, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Игуаин, 1:1 – 23 Калинич, 1:2 – 44, пенальти Перотти, 1:3 – 52 Перотти.
ЮвентусШченсны (Пинсольо, 72), Бонуччи (Демирал, 51), Ругани, Данило, Фработта, Матюиди, Рабьо (Рэмзи, 51), Занимакья, Мураторе, Бернардески (Оливьери, 72), Игуаин (Вриони, 79).
РомаФузато, Дзаппакоста, Смоллинг, Рожер (Жезус, 56), Калафьори (Бруно Перес, 60), Дзаньоло (Ундер, 56), Вильяр, Перотти (Клюйверт, 73), Кристанте (Сантон, 56), Фасио, Калинич.
Предупреждения:
Ругани (21), Смоллинг (40), Перотти (45), Кристанте (54), Фасио (90).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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