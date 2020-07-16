Дзюба о разговорах про 6 очков от «Оренбурга»: «Это я вообще обожаю. «Спартак» тоже наш поставщик?»

Нападающий высказался о критике в адрес клуба за возможную связь с «Оренбургом» и «Сочи».

– Мне тут понравилось, как кто-то сказал, когда меня признали лучшим футболистом страны: «Ну и что? Чемпионат-то мертвый. А вот Крыховяк, Влашич – вот это топ-футболисты, европейский уровень».

И вот когда пишут, что Азмун и Дзюба забили по 17 голов, находятся те, говорит: «Да кому они там эти 17 мячей забили?». Ну а что-же другие не забили, если все настолько слабые?

Я не говорю, что чемпионат стал сильнее. Он стал намного слабее, чем в эпоху Халка, потому что тогда был ЦСКА сильный.

Плохая защита у «Спартака»? Нет, Жиго, Джикия – очень сильные. Айртон носится там, как угорелый. Что, у них нет справа защитника? Там молодых ребят наигрывают. В чем проблема-то? Это все дело наживное.

У «Краснодара» хорошая команда, но у них уже 3-4 года хорошая команда. Им тоже что-то мешает? Каждый сезон кричат, что у «Локомотива» состав не хуже, чем у «Зенита». Каждый сезон начинается с подобных заявлений.

А когда чемпионат заканчивается, начинаются разговоры о том, что у «Зенита» три состава. Какие три состава? Нам еще и состав приплетают.

– Шесть очков от в эту же копилочку.

– Это я вообще обожаю. При том, что они действительно у нас ни разу не выиграли, но с ними были одни из самых сложных матчей. Мы всегда еле-еле уносим оттуда ноги. Взять даже прошлый год, когда мы 2:1 выиграли – что там творил Лунев! Если бы не он, мы бы точно получили 3 или 4.

– При этом я точно знаю, что для локальных «Газпромов» обыграть большой «Газпром» – это очень важное карьерное достижение.

– Конечно. Видно же было, как «Сочи» хотели нас обыграть. И мне даже знакомые писали: «Вы правда «Сочи» сдадите игру, им же нужнее?». Я говорю: «Как ты себе это представляешь?».

Кто-то скажет это Семаку? А как он это футболистам объяснит? Ну это же бред. По такой логике можно сказать про каждую команду, кого мы два раза обыграли.

– .

– Да, это тоже наши поставщики? – сказал Дзюба.