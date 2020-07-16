Дзюба – лучший игрок сезона РПЛ

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба назван лучшим футболистом завершившегося сезона РПЛ. В прошлом году он также получил эту награду.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак был признан лучшим тренером сезона-2019/20 в РПЛ.

На награду лучшему игроку также претендовали Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос (все – «Зенит»), Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Эрик Бикфалви («Урал»).

Нападающий получил первое место от 18 участников голосования.

Правом голоса были наделены главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, пять экспертов «Матч Премьер», представители семи средств массовой информации (Sports.ru, «Чемпионат», Sport24, ТАСС, «Р-Спорт», «Спорт-Экспресс», «Советский спорт»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Каждый эксперт составил топ-3 (за первое место начислялось 5 баллов, за второе – 3, за третье – 1).

Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

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