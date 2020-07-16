Дзюба – лучший игрок сезона РПЛ

Форвард «Зенита» Артем Дзюба назван лучшим футболистом завершившегося сезона РПЛ. В прошлом году он также получил эту награду.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак был признан лучшим тренером сезона-2019/20 в РПЛ.

На награду лучшему игроку также претендовали , , (все – ), , (все – «Локомотив»), (ЦСКА), («Ростов»), («Арсенал»), («Уфа»), («Крылья Советов»/«Спартак»), («Урал»).

Нападающий получил первое место от 18 участников голосования.

Правом голоса были наделены главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, пять экспертов «Матч Премьер», представители семи средств массовой информации (Sports.ru, «Чемпионат», Sport24, ТАСС, «Р-Спорт», «Спорт-Экспресс», «Советский спорт»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Каждый эксперт составил топ-3 (за первое место начислялось 5 баллов, за второе – 3, за третье – 1).

Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

Гол Деспотовича «Ахмату» признан лучшим в сезоне РПЛ

Безбородов стал лучшим арбитром РПЛ по итогам сезона

Кварацхелия выиграл приз лучшему молодому игроку РПЛ