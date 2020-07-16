Дзюба – лучший игрок сезона РПЛ

Форвард «Зенита» Артем Дзюба назван лучшим футболистом завершившегося сезона РПЛ. В прошлом году он также получил эту награду.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак был признан лучшим тренером сезона-2019/20 в РПЛ.
На награду лучшему игроку также претендовали Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос (все – «Зенит»), Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Эрик Бикфалви («Урал»).
Нападающий получил первое место от 18 участников голосования.
Правом голоса были наделены главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, пять экспертов «Матч Премьер», представители семи средств массовой информации (Sports.ru, «Чемпионат», Sport24, ТАСС, «Р-Спорт», «Спорт-Экспресс», «Советский спорт»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Каждый эксперт составил топ-3 (за первое место начислялось 5 баллов, за второе – 3, за третье – 1).
Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.
Гол Деспотовича «Ахмату» признан лучшим в сезоне РПЛ
Безбородов стал лучшим арбитром РПЛ по итогам сезона