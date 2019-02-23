Ирина Роднина: «Сомневаюсь, что Загитова вернется. Я видела, как тяжело ей дался последний полноценный сезон»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о будущем Алины Загитовой и .

– Как вы думаете, возобновит ли свою карьеру ?

– В последнее время она выступала в шоу, мы давно не видели ее в официальных стартах. Если вы хотите знать мое мнение, то я сомневаюсь, что она вернется.

Понимаю, что меня теперь 150 раз обругают все ее фанаты... Я видела, как Алине тяжело дался последний полноценный сезон. Особенно чемпионат мира-2019, который она выиграла на разрыв аорты. На нее работала вся команда. Сможет ли она повторить все это – большой вопрос.

– А Евгения Медведева еще составит конкуренцию Косторной, Трусовой и Щербаковой?

– Медведева в этом плане – более устойчивая. Мне кажется, что Женя пережила больший стресс, чем Алина. Поменять тренера, страну проживания, систему работы. Она показала психологическую устойчивость.

С другой стороны, растет новая поросль. Я бы не хотела говорить, что Женя не способна с ними бороться. Но результаты последнего сезона говорят, что претендовать на медали крупных стартов ей будет очень и очень непросто, – отметила Роднина.

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