Иммобиле обошел Роналду на 5 голов в гонке бомбардиров Серии А. Португалец уступил в борьбе за приз 2-й год подряд

Теги Лацио Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Чиро Иммобиле Ромелу Лукаку Футбол

«Лацио» и «Ювентус» провели последние матчи в сезоне Серии А.

В последнем туре нападающий Чиро Иммобиле забил «Наполи» (1:3), на его счету стало 36 мячей в сезоне чемпионата Италии.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не играл в матче с «Ромой» (1:3). Португалец отстал от Иммобиле в гонке бомбардиров на 5 мячей.

На третьем месте в списке бомбардиров Ромелу Лукаку из «Интера», на его счету 23 гола.

Роналду уступил в борьбе за приз лучшему бомбардиру во второй раз подряд. В сезоне-2018/19 он занял четвертое место, забив 21 гол. Тогда лучшим бомбардиром стал форвард «Сампдории» Фабио Куальярелла.

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