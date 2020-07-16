Юран об увольнении из «Химок»: «Дикий Запад. Меня не пустили на базу забрать вещи»

, уволенный с поста главного тренера «Химок», прокомментировал уход из клуба.

– Сергей Николаевич, сочувствую вам. Как-то некрасиво вышло с вашей отставкой со стороны футбольного клуба.

– Меня не уволили из «Химок», даже не дали уведомления. Удивлен заявлению «Химок» о моем уходе, это очень странно. Официальных документов я не подписывал. Моя трудовая книжка лежит в клубе. Только на словах сказано, что будут разрывать контракт.

Я действующий тренер команды. По закону должны проинформировать за две недели до увольнения. Я вчера зашел к [генеральному директору Александру] Зайцеву, он спросил, как будем разрывать контракт. Ответил ему, что там все написано.

– Вот так прямо в лоб и спросил?

– Да. А уведомление письменное? Законы Российской Федерации надо же соблюдать, это же не 90-е годы.

– Удивились таким словам? Вы ведь вывели команду в РПЛ, в финал Олимп Кубка России.

– Пока подробно не хочу вдаваться. Соберу пресс-конференцию, спокойно пообщаюсь с журналистами.

– Готовы к уходу из клуба?

– Я не уволен. Сегодня я хотел пойти на тренировку, но меня не пустили на базу забрать вещи. Пришлось звонить, хорошо, есть люди, кто мог помочь. И ребята хотели со мной пообщаться, но и их охрана не выпускала с базы.

На что это похоже? И все же футболисты настояли на том, чтобы их выпустили. Это нужно было видеть со стороны. Дикий Запад, – сказал Юран.

🚪 Юрана выкинули из «Химок» за 9 дней до РПЛ. Он винит «Спартак» и лично Газизова, а игроки пишут открытое письмо губернатору