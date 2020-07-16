«По какой причине убирают Юрана?» Игроки «Химок» обратились к губернатору Московской области

Игроки «Химок» написали открытое письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Футболисты выражают несогласие с увольнением главного тренера Сергея Юрана.

«Уважаемый Андрей Юрьевич!

Мы, футболисты ФК , убедительно просим вас разобраться в ситуации, которая возникла в нашем клубе. Для нас стала полной неожиданностью новость об увольнении со своего поста главного тренера «Химок» .

Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем. Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в Премьер-лигу.

Под руководством Юрана «Химки» в четвертьфинале Кубка России одержали убедительную победу над московским «Торпедо» (5:1). В полуфинале мы, не имея серьезной игровой практики в течение четырех месяцев, в Екатеринбурге взяли верх над клубом РПЛ – «Уралом» (3:1).

Наконец, в финале Кубка команда под руководством Юрана точно не выглядела мальчиками для битья в матче против гранда российского футбола – «Зенита». Уступили с минимальным счетом после гола с пенальти, который у ряда экспертов вызвал вопросы. В самом конце той встречи мы имели реальный шанс все перевести в дополнительное время.

Так по какой же причине убирают Юрана, который дает результат? Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микролимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в Премьер-лиге.

Просим вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок»!» – говорится в письме.

Обращение подписал 21 игрок «Химок».

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