Парфенов подал в отставку с поста тренера «Урала» после вылета от «Химок» в полуфинале Кубка России

Теги Химки Дмитрий Парфенов Олимп Кубок России Урал отставки Матч ТВ Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов сообщил о том, что подал в отставку после проигрыша в домашнем полуфинале Олимп Кубка России «Химкам» (1:3).

«Провалили игру. Есть решение – я покидаю команду.

Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока. Надо двигаться дальше», – сказал Парфенов в эфире «Матч ТВ».

45-летний тренер возглавил «Урал» в 2018 году. При нем команда дошла до финала Кубка России в прошлом сезоне.

За тур до завершения чемпионата России «Урал» занимает 11-е место, набрав 35 очков.

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