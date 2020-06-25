Главный тренер сообщил о том, что подал в отставку после проигрыша в домашнем полуфинале Олимп Кубка России «Химкам» (1:3).

«Провалили игру. Есть решение – я покидаю команду.

Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока. Надо двигаться дальше», – сказал Парфенов в эфире .

45-летний тренер возглавил «Урал» в 2018 году. При нем команда дошла до финала Кубка России в прошлом сезоне.

За тур до завершения чемпионата России «Урал» занимает 11-е место, набрав 35 очков.