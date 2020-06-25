Сульшер об 1:3 с «Челси»: «У них было на 48 часов больше перед матчем. Это факт»

Главный тренер высказался после полуфинала Кубка Англии с (1:3).

«Гол перед самым перерывом стал ударом для нас. Мы потеряли концентрацию, это разочаровывает.

«Челси» имел дополнительные 48 часов [на отдых] перед матчем. Это не оправдание, а просто факт. Я не могу использовать оправдания. Что есть, то есть. Лучше сыграть в полуфинале, чем не играть там вообще.

Я не могу говорить об уверенности Давида Де Хеа, но он очень силен в ментальном плане. Он знает, что должен делать сэйвы после таких ударов в 100 из 100 случаев, но это футбол. Я решил выпустить его на этот матч, ментально Давид был готов.

Все знают маневры Оливье Жиру, его забеги на ближнюю штангу. Мы должны были защищать ту зону лучше. Команда запоздала в той ситуации, а второго гола было очень легко избежать.

С Байи, надеюсь, все в порядке. У него рассечение на голове, но, надеюсь, все будет хорошо.

Нет времени жалеть себя, у нас впереди две игры на этой неделе, а затем Лига Европы. Мы придем в себя и подготовимся к следующим матчам», – заявил Сульшер.

«МЮ» проиграл впервые с января, прервалась 19-матчевая серия без поражений