Христо Стоичков: «Барса» выгнала Вальверде ради посредственного тренера. Потратили миллиард евро и ничего не выиграли»

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Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков высказался о ситуации в каталонском клубе.

«Вы выгоняете Вальверде, когда он первый в Ла Лиге, но не увольняете его, когда он проигрывает 0:3 в Риме или 0:4 в Ливерпуле. Или «Валенсии» в финале Кубка Испании. 

Знаете, что беспокоит? Один миллиард [евро] потрачен, и ничего не выиграно. Смотрите, миллиард. Это не два цента. 

Вы выгнали Вальверде, чтобы пригласить посредственного тренера, как и его помощника», – сказал Стоичков, имея в виду Кике Сетьена и Эдера Сарабию.

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