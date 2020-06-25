Газизов о баннере про Федуна: «Мы уважаем соперника и просим того же. Если не так, им будет больно»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Олимп Кубок России болельщики Sports.ru Шамиль Газизов Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов осудил фанатов «Зенита», вывесивших баннер с изображением владельца московского клуба Леонида Федуна на матче 1/2 финала Олимп Кубка России (1:2).

На баннере изображена голова Федуна на экране телевизора. Это отсылка к  эпизоду сериала «Черное Зеркало», по сюжету которого премьер-министр Великобритании был вынужден заняться сексом со свиньей.

«Есть вещи, которые называются простым словом. Я не буду уподобляться сопернику и уходить в частности.

Это нехорошо. Уважения к сопернику нет совсем. Мы уважаем этого соперника, уважаем «Зенит» и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, им всем будет больно», – заявил Газизов.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья