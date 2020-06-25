Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. «Зенит» огребет в ЛЧ, судейской поддержки не будет»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА судьи Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался после полуфинального матча Олимп Кубка России с «Зенитом» (1:2).

«Вам привести последнюю статистику по ВАР? 11 обращений по «Спартаку» — 0 решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений — из них 10 в их пользу. Бог с ним с судейством. Оно уже другим быть не может...

Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти (его можно было дать при большом желании, вот его и дали), после незасчитанного гола. Команда билась.

«Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки», – заявил Федун.

Главным арбитром матча был Сергей Иванов.

Вся судейская жара «Зенита» и «Спартака»: не увидели два пенальти на Соболеве, зато есть на Азмуне, опять отменен гол Жиго

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Надо было ставить пенальти в пользу «Спартака», а не «Зенита». Жиго в офисайде
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Надо было ставить пенальти в пользу «Спартака», а не «Зенита». Жиго в офисайде
3%

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