ЦСКА выйдет в ЛЧ, если победит в 30-м туре, а «Краснодар» потеряет очки

«Краснодар» проиграл «Динамо» (0:2) в перенесенном матче 23-го тура РПЛ.
У южан осталось 49 очков, они занимают третье место, дающее право на участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Также на эту позицию претендует ЦСКА, имеющий 47 очков.
Армейцы смогут занять третье место, если в заключительном туре обыграют «Тамбов» дома, а «Краснодар» потеряет очки в матче с «Ахматом» на выезде.
В случае победы ЦСКА и ничьей «Краснодара» третье место займет московский клуб, так как при равенстве очков будет иметь преимущество над «быками» по личным встречам (3:2, 1:1).
Матчи 30-го тура пройдут 22 июля.