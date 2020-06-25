ЦСКА выйдет в ЛЧ, если победит в 30-м туре, а «Краснодар» потеряет очки

«Краснодар» проиграл «Динамо» (0:2) в перенесенном матче 23-го тура .

У южан осталось 49 очков, они занимают третье место, дающее право на участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Также на эту позицию претендует , имеющий 47 очков.

Армейцы смогут занять третье место, если в заключительном туре обыграют «Тамбов» дома, а «Краснодар» потеряет очки в матче с на выезде.

В случае победы ЦСКА и ничьей третье место займет московский клуб, так как при равенстве очков будет иметь преимущество над «быками» по личным встречам (3:2, 1:1).

Матчи 30-го тура пройдут 22 июля.