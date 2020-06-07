Морено уволен из «Монако». Экс-тренер сборной Испании провел 12 матчей во главе клуба

Роберт Морено уволен с поста главного тренера «Монако».
42-летний испанец был назначен на этот пост 28 декабря 2019 года, он подписал контракт до июня 2022-го.
Под руководством Морено, ранее работавшего в сборной Испании, команда провела лишь 12 официальных матчей (три – в Кубке Франции). Пять из них она выиграла, четыре проиграла, а еще три сыграла вничью.
После этого сезон во Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «Монако» занял девятое место в таблице Лиги 1.
Ранее стало известно, что новым главным тренером «Монако» станет Нико Ковач.
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