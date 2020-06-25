«Динамо» заняло 6-е место в РПЛ и сыграет в Лиге Европы, если «Зенит» возьмет Кубок России

«Динамо» обыграло (2:0) в перенесенном матче 23-го тура .

Команда Кирилла Новикова набрала 41 очко в 29 матчах и гарантированно останется на 6-м месте в чемпионате.

Если «Зенит» в финале Олимп Кубка России обыграет «Химки», то сыграет в квалификационном раунде , так как петербуржцы уже гарантировали себе выход в Лигу чемпионов.

Также есть вероятность, что «Химки» не пройдут лицензирование УЕФА и, таким образом, не получат разрешение выступить в ЛЕ даже в случае победы в Кубке.

В июне сообщалось, что клуб подаст заявку на лицензирование, однако на данный момент нет сведений, допустят ли его для участия в еврокубках.

Финал Кубка России состоится 25 июля.