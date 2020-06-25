«Динамо» заняло 6-е место в РПЛ и сыграет в Лиге Европы, если «Зенит» возьмет Кубок России

Теги Химки премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Динамо Москва Краснодар Кирилл Новиков Футбол

«Динамо» обыграло «Краснодар» (2:0) в перенесенном матче 23-го тура РПЛ.

Команда Кирилла Новикова набрала 41 очко в 29 матчах и гарантированно останется на 6-м месте в чемпионате.

Если «Зенит» в финале Олимп Кубка России обыграет «Химки», то «Динамо» сыграет в квалификационном раунде Лиги Европы, так как петербуржцы уже гарантировали себе выход в Лигу чемпионов.

Также есть вероятность, что «Химки» не пройдут лицензирование УЕФА и, таким образом, не получат разрешение выступить в ЛЕ даже в случае победы в Кубке.

В июне сообщалось, что клуб подаст заявку на лицензирование, однако на данный момент нет сведений, допустят ли его для участия в еврокубках.

Финал Кубка России состоится 25 июля.

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