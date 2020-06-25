Газизов о судействе: «Ошибки идут в сторону «Зенита». Хочется сказать различные плохие слова»

Генеральный директор «Спартака» после поражения от «Зенита» (1:2) в полуфинале Олимп Кубка России высказался о судействе.

– Фанаты «Зенита» начали троллить «Спартак» после того, как Федун предложил ввести хэштег?

– Мы видим определенные моменты. На сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зенита». Так получается, я не знаю, что под этим. Может, в следующем сезоне ошибки будут в сторону другой команды. Этим футбол и интересен.

– Будете ли вы подавать протест на судейство?

– Давайте мы переночуем с этой мыслью. И завтра выдадим то, что мы думаем. У меня эмоционально бьет, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи.

– Нет ли смысла поговорить с судейским корпусом, потому что ошибки становятся системными?

– Я вижу, как Ашот Хачатурянц работает и пытается что-то изменить. Это сложная работа. Я верю, что все изменится. Верю, что футбольный бог все очистит, если есть какие-то неправильные моменты, – заявил Газизов.

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