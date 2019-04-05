КХЛ до конца июля утвердит состав участников сезона-20/21 и представит календарь. Разработано несколько вариантов

КХЛ объявила о том, что состав участников сезона-2020/21 определится по итогам заседания Совета директоров, которое начнется на следующей неделе. После этого будет объявлен календарь.

«КХЛ завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников.

Благодаря сотрудничество с компанией SAP, большая часть работы по составлению календаря была автоматизирована, что позволило ускорить процесс составления расписания сезона и дало возможность генерации вариантов календаря с различным числом участников.

Совет директоров, на котором будет утвержден состав участников сезона-2020/21, начнется на следующей неделе, по его завершению состоится презентация календаря нового сезона. Клубы и болельщики смогут узнать расписание матчей следующего чемпионата до конца июля.

Кроме этого, в середине августа начнется заявочная кампания клубов на сезон-2020/21. КХЛ полностью готова к старту чемпионата 2 сентября», – говорится в сообщении лиги.