Тедеско о проигрыше «Зениту»: «Это был матч учеников против учителей»

Главный тренер «Спартака» рассказал о поражении от (1:2) в матче 1/2 финала Олимп Кубка России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Конечно, я расстроен, что мы проиграли в полуфинале. С другой стороны, мы сделали все возможное, чтобы пройти в финал. Ключевой момент – гол Кузяева, пропустили слишком быстро.

Во второй тайме мы контролировали игру. Это была установка: мы знаем насколько опасен «Зенит». У них постоянно идут подачи на Дзюбу, который может сбросить и развернуть.

Важно было растягивать оборону, переводить мяч с фланга на фланг, мы это делали. Отличный момент был у Соболева. Мы сумели избежать контратак «Зенита», это их конек.

– Все могло закончиться еще в первом тайме, потому что защита играла не лучшим образом. Почему нельзя было это доработать по ходу игры? Было много моментов, пока «Зенит» не устал.

– Не согласен. Да, у них были моменты, особенно в первом тайме, но у них есть моменты против всех. Это был матч учеников против учителей.

У нас молодая команда, я это говорю чуть ли не на каждой пресс-конференции. Они сегодня играли против футболистов, игравших на чемпионате мира и в Лиге чемпионов.

Тем не менее, у нас были моменты. Это была лучшая игра по сравнению с декабрем. Новый сезон начнется с нуля. Когда мы пришли, сальдо было отрицательным, психологическая обстановка была непростой.

Было бы хорошо, если бы пауза была бы побольше, но имеем то, что имеем. Будем верить в лучшее, – сказал Тедеско.

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