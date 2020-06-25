Лаутаро готов провести в «Интере» еще год. Он ждет перехода в «Барсу» и откажет другим клубам

Форвард продолжит выступать за клуб в следующем сезоне.

По информации As и La Gazzetta dello Sport, аргентинец хочет перейти только в «Барселону» и поэтому отверг предложения от других команд. Он очень доволен тем, как каталонцы пытаются его подписать, он в курсе того, что «нерадзурри» отказываются от всех возможных обменов.

Мартинес хотел бы перейти в испанскую команду уже нынешним летом, однако он готов провести в Милане еще один год, лишь бы трансфер в «Барселону» в итоге состоялся.

По информации из окружения игрока, выступление в составе «Интера» на «Камп Ноу» Лаутаро считает главным событием в своей профессиональной карьере.

Лаутаро несколько раз общался с представителями «Интера» по поводу желания уйти из клуба. Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта это отрицает. Возможно, клубу придется продать игрока уже в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к Мартинесу.

«Барса» уверена, что подпишет Лаутаро к октябрю. «Интер» хочет 90 млн евро и одного игрока