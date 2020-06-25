«Ювентус» может продать Дугласа Косту «Ман Сити» за 40-50 млн евро и купить Хименеса или Милика

может расстаться с хавбеком Дугласом Костой.

Как сообщает Tuttosport, бразилец – трансферная цель главного тренера Пепа Гвардиолы, и англичане готовы побороться за игрока с . Сделка оценивается в 40-50 млн евро с учетом бонусов.

Вырученные средства «Ювентус» потратит на приобретение форварда – Рауля Хименеса из «Вулверхэмптона» или Аркадиуша Милика из «Наполи».

Также рассматриваются кандидатуры Эдина Джеко ( ) и Александра Ляказетта ( ).

Ранее сообщалось, что туринцы могут включить кого-то из своих игроков в сделку по Хименесу.