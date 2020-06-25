«Ювентус» может продать Дугласа Косту «Ман Сити» за 40-50 млн евро и купить Хименеса или Милика

«Ювентус» может расстаться с хавбеком Дугласом Костой.
Как сообщает Tuttosport, бразилец – трансферная цель главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, и англичане готовы побороться за игрока с «ПСЖ». Сделка оценивается в 40-50 млн евро с учетом бонусов.
Вырученные средства «Ювентус» потратит на приобретение форварда – Рауля Хименеса из «Вулверхэмптона» или Аркадиуша Милика из «Наполи».
Также рассматриваются кандидатуры Эдина Джеко («Рома») и Александра Ляказетта («Арсенал»).
Ранее сообщалось, что туринцы могут включить кого-то из своих игроков в сделку по Хименесу.