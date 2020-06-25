Иванов назначил пенальти в ворота «Спартака» после ВАР. Момент с падением Соболева в штрафной «Зенита» не пересматривали

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«Зенит» принимает «Спартак» (1:0, первый тайм) в матче 1/2 финала Олимп Кубка России.

На 21-й минуте защитник красно-белых Илья Гапонов ударил по ноге форварду петербуржцев Сердару Азмуну в штрафной площади.

Обратившись к системе видеопомощи арбитрам ВАР, арбитр Сергей Иванов принял решение назначить пенальти в ворота «Спартака».

Незадолго до этого форвард московской команды Александр Соболев упал в штрафной «Зенита» в результате единоборства с Юрием Жирковым, но рефери не стал обращаться к ВАР.

На Sports.ru можно посмотреть матч «Зенит» – «Спартак» в прямом эфире. Также доступен текстовый онлайн.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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