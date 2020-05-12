Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Ла Лиги

Форвард «Барселоны» по итогам сезона стал лучшим сразу по нескольким индивидуальным показателям.

Аргентинец стал лучшим бомбардиром (25 голов) и лучшим ассистентом (21 голевой пас) чемпионата Испании.

В гонке бомбардиров 33-летний форвард опередил нападающего (21 мяч, 2-е место) и форварда «Вильярреала» Жерара Морено (18 голов, 3-е место).

Второе место в списке лучших ассистентов занял хавбек «Сосьедада» Микель Ойарсабаль (11 голевых передач), третье место у форварда «Барсы» (8 ассистов).