Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Ла Лиги

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси по итогам сезона Ла Лиги стал лучшим сразу по нескольким индивидуальным показателям.

Аргентинец стал лучшим бомбардиром (25 голов) и лучшим ассистентом (21 голевой пас) чемпионата Испании. 

В гонке бомбардиров 33-летний форвард опередил нападающего «Реала» Карима Бензема (21 мяч, 2-е место) и форварда «Вильярреала» Жерара Морено (18 голов, 3-е место).

Второе место в списке лучших ассистентов занял хавбек «Сосьедада» Микель Ойарсабаль (11 голевых передач), третье место у форварда «Барсы» Луиса Суареса (8 ассистов).

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