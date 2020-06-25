Видеотрансляция матча «Урал» – «Химки» – 1:3. Погребняк играет. Текстовый онлайн тоже есть

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«Урал» и «Химки» играют на «Екатеринбург-Арене» в полуфинале Олимп Кубка России.

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Урал – Химки 1:3 (второй тайм)
Дата проведения
19 июля, 13.00, «Екатеринбург-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 11 Гапон, 0:2 – 36 Трошечкин, 0:3 – 37 Полярус, 1:3 – 73 Панюков.
УралГодзюр, Герасимов, Калинин, Кулаков, Кухарчик (Ефремов, 60), Бикфалви, Бавин (Панюков, 70), Егорычев, Аугустыняк (Магомадов, 82), Емельянов, Погребняк.
ХимкиЛантратов, Гапон, Данилкин, Смирнов, Тихий, Трошечкин, Мартусевич (Евдокимов, 83), Полярус, Корян (Георгиевский, 83), Боженов, Дядюн (Барков, 62).
Предупреждения:
Калинин (10), Емельянов (56), Дядюн (60), Тихий (66), Корян (75), Мартусевич (80), Данилкин (86).

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