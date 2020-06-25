Видеотрансляция матча «Урал» – «Химки» – 1:3. Погребняк играет. Текстовый онлайн тоже есть

«Урал» и «Химки» играют на «Екатеринбург-Арене» в полуфинале Олимп Кубка России.
На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
- Дата проведения
- 19 июля, 13.00, «Екатеринбург-Арена»
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Урал –
Годзюр, Герасимов, Калинин, Кулаков, Кухарчик (Ефремов, 60), Бикфалви, Бавин (Панюков, 70), Егорычев, Аугустыняк (Магомадов, 82), Емельянов, Погребняк.
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Химки –
Лантратов, Гапон, Данилкин, Смирнов, Тихий, Трошечкин, Мартусевич (Евдокимов, 83), Полярус, Корян (Георгиевский, 83), Боженов, Дядюн (Барков, 62).