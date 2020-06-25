Сергей Юран: «Место «Химок» в РПЛ продано, как мне сообщили. Есть договоренность, деньги на депозите»

Главный тренер «Химок» рассказал о перспективах клуба сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

«Я хочу сделать заявление. Сейчас все задаются вопросом, где будут играть в следующем сезоне?

Отвечаю. В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в Премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите.

Поэтому я хочу обратиться к и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль!

На протяжении последних двух недель мне звонили несколько источников и говорили, что за нашей спиной место «Химок» в Премьер-лиге якобы продали. Уже вроде бы достигнута договоренность, деньги – на депозите. Отсюда и появляются все эти вбросы, что мы – в ФНЛ.

Сегодня мы доказали, что команда «Химки» по праву заслужила играть в Премьер-лиге. Какие еще нужны аргументы?

Заявляю ответственно. Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов. Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области.

Мы не просим никаких миллиардов. Нам не нужно даже 400 миллионов. Насколько нам известно, сейчас у клуба есть 150 миллионов. По нашей информации, область выделяет еще 200. Получается – 350, о чем мы и говорим.

Так почему мы опять не заходим в ? Почему нам всячески мешают?» – сказал Юран.

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«Наше место в РПЛ якобы продали». «Химки» перемололи «Урал» в Кубке, а потом выступил злой Юран