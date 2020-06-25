«Челси» выбил «МЮ» и сыграет в финале Кубка Англии с «Арсеналом»

В полуфинале Кубка Англии «Челси» обыграл (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Фрэнка Лэмпарда сыграет в финале с «Арсеналом» на «Уэмбли» 1 августа.

«Канониры» в первом полуфинале взяли верх над «Манчестер Сити» (2:0).

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