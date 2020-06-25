«Челси» выбил «МЮ» и сыграет в финале Кубка Англии с «Арсеналом»

В полуфинале Кубка Англии «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Фрэнка Лэмпарда сыграет в финале с «Арсеналом» на «Уэмбли» 1 августа.
«Канониры» в первом полуфинале взяли верх над «Манчестер Сити» (2:0).
- Дата проведения
- 19 июля, 20.00, «Уэмбли»
- Голы:
- 0:1 – 45 Жиру, 0:2 – 46 Маунт, 0:3 – 74, автогол Магуайр, 1:3 – 85, пенальти Бруну Фернандеш.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уильямс, Магуайр, Байи (Марсьяль, 45), Уан-Биссака (Фосу-Менса, 79), Бруну Фернандеш, Фред (Погба, 55), Джеймс (Гринвуд, 56), Матич, Линделеф, Рэшфорд (Игало, 79).
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Челси –
Кабальеро, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Алонсо, Маунт (Педро, 90), Ковачич (Лофтус-Чик, 86), Виллиан (Хадсон-Одои, 80), Жоржиньо, Зума, Жиру (Абрахам, 80).
- Предупреждение:
- Погба (71).