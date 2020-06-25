Куртуа выиграл трофей Саморы за наименьший показатель пропущенных мячей в сезоне Ла Лиги

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа выиграл трофей Саморы по итогам сезона Ла Лиги.
Награда вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.
28-летний бельгиец в 34 матчах пропустил 20 голов, что в среднем равно 0,59 мяча за матч. Всего он провел 18 игр на ноль в чемпионате.
Вратарь из «Реала» выиграл этот трофей впервые с 2008 года – тогда это удалось Икеру Касильясу.
Куртуа выиграл трофей Саморы в третий раз в карьере: в сезонах-2012/13 и 2013/14 он становился обладателем приза, выступая за «Атлетико».