Глава РУСАДА о самоубийстве: «Понимаю, что могут быть инсценировки. Я упреждаю недоброжелателей, тем более с учетом моих предшественников»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) пояснил свои слова о том, что он не собирается добровольно уходить из жизни.

13 июля Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал отчет аудиторской проверки деятельности РУСАДА за 2018 и 2019 год. Проверка, проведенная аудиторской компанией «ФинЭкспертиза», выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.

«Мы закончили анализировать отчет «ФинЭкспертизы», который заказал ОКР. Ничего, кроме разочарования и гнева.

По тому, как складывались наши отношения, я знал, что мы не одна команда. Сегодня, после всего, я еще больше горжусь нашей Dream Team РУСАДА и понимаю, как далеки от учредителей.

Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчет, заказанный ОКР, направленный на мое отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством, и все посмертные записки, считайте, полученные помимо моей воли», – написал Ганус в твиттере.

«Я честный человек, и у меня прекрасная команда, которая меня поддерживает.

По задачам, которые были поставлены: мы убрали фабрикации против меня, и, понимая профессионально, что может быть дальше при настойчивости оппонентов, я понимаю, по своему опыту могут быть инсценировки, я упреждаю своих недоброжелателей, тем более с учетом моих предшественников», – заявил глава РУСАДА.

В феврале 2016 года скончался экс-председатель исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев, позднее в том же месяце ушел из жизни бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев.

Проверку Гануса заказал Олимпийский комитет России: нашли фиктивные подписи, конфликт интересов и две негативные новости на Sports.ru

РУСАДА: «Выводы аудитора свидетельствуют, что он не разобрался в организации деятельности антидопингового агентства. Они не могут считаться надежными»