«Локо» заплатит чуть больше 1 млн евро за 18-летнего хавбека «Бунедкора» Жалолиддинова

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Стало известно, в какую сумму «Локомотиву» обойдется трансфер полузащитника ташкентского «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова.

Сделка, по данным «Чемпионата», обойдется в сумму чуть больше 1 миллиона евро. 

Чуть более 100 тысяч «Локомотив» заплатит за разрыв контракта 18-летнего хавбека с «Бунедкором» и 900 тысяч евро выплатят его агентам.

После этого Жалолиддинов останется в «Бунедкоре» в аренде до конца 2020 года. 

В нынешнем сезоне футболист сборной Узбекистана забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах чемпионата Узбекистана. 

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