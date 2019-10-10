«Локо» заплатит чуть больше 1 млн евро за 18-летнего хавбека «Бунедкора» Жалолиддинова

Стало известно, в какую сумму обойдется трансфер полузащитника ташкентского .

Сделка, по данным «Чемпионата», обойдется в сумму чуть больше 1 миллиона евро.

Чуть более 100 тысяч «Локомотив» заплатит за разрыв контракта 18-летнего хавбека с «Бунедкором» и 900 тысяч евро выплатят его агентам.

После этого Жалолиддинов останется в «Бунедкоре» в аренде до конца 2020 года.

В нынешнем сезоне футболист сборной Узбекистана забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах чемпионата Узбекистана.