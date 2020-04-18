Фанаты «Локо» против руководства, 3-й клуб снялся с ФНЛ, в РПЛ разрешат душ после игр, юбилейный гол Левандовского и другие новости утра

1. Фанаты «Локомотива», похоже, не скоро простят расставание с Семиным – около стадиона появились траурные фото Кикнадзе и Мещерякова с гвоздиками, а в поддержку Юрия Палыча болельщики нарисовали огромное граффити.

В клубе работой Кикнадзе, впрочем, довольны. Борис Игнатьев убежден, что гендиректора нужно увольнять, если второе место будет упущено. По мнению Мещерякова, его «Локо» не гарантировал бы даже Семин.

2. Бундеслига вернулась, а значит вернулись будничные победы «Баварии» – «Униону» не помог даже отмененный из-за офсайда гол мюнхенцев. Великолепный Левандовски забивает 40+ голов пять сезонов кряду, Флик установил рекорд результативности Бундеслиги и получил дружеский пинок от Мюллера.

3. «Авангард» стал третьим клубом, снявшимся с ФНЛ. На освободившееся место уже рвется «Алания».

4. Снято ограничение на возвращение в РФ иностранных спортсменов и тренеров. В РПЛ разрешат душ после матчей. Все стадионы разобьют на три рабочие зоны. При коронавирусе у игрока его изолируют на 14 дней. А за нарушение санитарного регламента будут серьезно штрафовать.

5. Сделка дня: «Юве» подпишет Семеду из «Барсы», отдав взамен Де Шильо, Пьянича и еще 25 млн евро. Каталонцы продолжают работу и по трансферу Лаутаро.

«Рома» из-за финансовых трудностей может продать Дзаньоло, который нужен «Ливерпулю». Агент Лаксальта подтвердил интерес «Спартака», «Локо» и «Краснодара» к уругвайцу.

6. Якупов может покинуть «Витязь», не сыграв за клуб ни одного матча. СКА может обменять Карпова, если он не согласится на понижение контракта. Бывальцев пошел на сокращение зарплаты с 45 до 25 млн рублей в «Тракторе».

7. Друг Абдулманапа Нурмагомедова сообщил, что у отца Хабиба поражено 75% легких. Состояние остается тяжелым. Экс-боец ММА Магомедхан Гамзатханов рассказал, что в Дагестане катастрофическая ситуация с коронавирусом.

8. Роман Абрамович и Алишер Усманов вошли в топ-20 богатейших жителей Великобритании по версии The Sunday Times.

9. Светлана Хоркина предложила каждому жителю России доставить маску и перчатки – без «Почты России» тут не обойтись.

10. НХЛ добилась прогресса в вопросе участия 24 команд в плей-офф.

11. Читатели мадридской газеты Marca признали Каталонию сильнейшим футбольным регионом страны.

12. «Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом», если останется в РПЛ. Реплика Василия Уткина – здесь.

Цитаты дня

Хосе Энрике: «Трент и Робертсон – лучшие крайние защитники мира за последние два года»

Семак о расширении РПЛ: «18 команд – неплохо. Но надо понимать, где играть: футбол при минус 15-20 не в радость»

Замглавы РУСАДА о Логинове: «Извиняться – не наша практика. У нас либо заговор, либо и так сойдет. Почему наши слабые такие, трусы?»

Татьяна Тарасова: «Подняла бы ценз в женском катании до 18 лет. Медведева, Загитова и Туктамышева могли бы выиграть все турниры»