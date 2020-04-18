«Ливерпуль» интересуется Дзаньоло. «Рома» может продать хавбека из-за долгов

Полузащитник «Ромы» может покинуть клуб.

Как сообщает Corriere dello Sport, долги римлян по итогам предыдущего квартала достигли 278,5 млн евро, и, учитывая неопределенность с покупкой клуба бизнесменом Дэном Фридкином, одним из вариантов сокращения задолженности и убытков является продажа ключевых игроков, в число которых входит и Дзаньоло.

По информации Il Tempo, 20-летний полузащитник входит в сферу интересов , хотя главный тренер мерсисайдцев и не считает его приоритетной покупкой.

Отмечается, что до кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Дзаньоло оценивался в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что итальянцем также интересуется , готовый включить хавбека в сделку.

Дзаньоло опубликовал видео тренировки на поле. В январе он порвал крестообразную связку