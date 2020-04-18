«Ливерпуль» интересуется Дзаньоло. «Рома» может продать хавбека из-за долгов

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может покинуть клуб.
Как сообщает Corriere dello Sport, долги римлян по итогам предыдущего квартала достигли 278,5 млн евро, и, учитывая неопределенность с покупкой клуба бизнесменом Дэном Фридкином, одним из вариантов сокращения задолженности и убытков является продажа ключевых игроков, в число которых входит и Дзаньоло.
По информации Il Tempo, 20-летний полузащитник входит в сферу интересов «Ливерпуля», хотя главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп и не считает его приоритетной покупкой.
Отмечается, что до кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Дзаньоло оценивался в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что итальянцем также интересуется «Ювентус», готовый включить хавбека Федерико Бернардески в сделку.
Дзаньоло опубликовал видео тренировки на поле. В январе он порвал крестообразную связку