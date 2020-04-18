Анатолий Мещеряков: «С Семиным нам так же никто не гарантировал бы второго места»

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о назначении Марко Николича на пост главного тренера с первого июня.

– Если Марко Николич займет место ниже второго, как вы к этому отнесетесь?

– Так вопрос не ставлю. Для меня сейчас это не так важно. Решение надо было принять до окончания чемпионата, текущее место команды практически не имело значения. Первопричина – другие факторы.

Нам так же никто не гарантировал бы второго места, если бы остался или бы пришел любой другой тренер, хоть самый титулованный. А если бы сезон завершился на один тур раньше? («Локомотив» после 21-го тура занимал третье место – прим. Sports.ru). Что бы вы тогда сказали?

– Согласны, что ваше решение выглядит спорным, и по сути вы на себя берете все риски?

– Все тренеры когда-то уходят, даже великие. И все тренеры когда-то были ноунеймами. Вы знаете, что я люблю говорить пословицами. Так вот не путайте туризм с эмиграцией. Мы всегда принимаем решения, обладая определенным объемом информации.

У всех людей он разный, поэтому и существует разная трактовка одних и тех же действий. В нынешних условиях без риска никуда. Привлекать молодежь и давать ей больше шансов – тоже ведь риск. Но сейчас мы на него пойдем. Жизнь изменилась, и в новых реалиях мы приняли такое решение, – сказал Мещеряков.

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