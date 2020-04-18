«Барселона» отдаст «Ювентусу» Семеду в обмен на Де Шильо, Пьянича и 25 млн евро (Sport.es)

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду близок к переходу в «Ювентус».
Как сообщает Sport.es, «Барселона» и «Ювентус» достигли принципиального соглашения о сделке, в рамках которой Семеду переедет в Италию, а в обратном направлении проследуют хавбек Миралем Пьянич и защитник Маттиа Де Шильо.
Также «Ювентус» доплатит каталонцам 25 миллионов евро, которые планируется направить на покупку форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Туринцы должны завершить переговоры с Семеду в ближайшие часы, а Пьянич и Де Шильо уже договорились с «Барселоной» о контракте.
Обмен будет совершен в начале следующего сезона, и если Лига чемпионов будет доиграна в августе, то сделка будет закрыта после завершения турнира. Если же финальные стадии ЛЧ будут перенесены на осень, то переходы будут оформлены заранее.
Ранее сообщалось, что Семеду предпочитает трансфер в «Манчестер Сити», а не в «Ювентус».