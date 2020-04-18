Семак о расширении РПЛ: «18 команд – неплохо. Но надо понимать, где играть: футбол при минус 15-20 не в радость»

Главный тренер поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

– Были планы, чтобы в следующем сезоне было 18 команд в Премьер-лиге. Но по новым решениям все остается как есть. Что думаете по этому поводу?

– 18 команд в чемпионате – это неплохо само по себе. Чемпионат будет довольно напряженным и плотным для многих команд и начнется позже. Могли начать раньше. Куда деть эти дополнительные матчи? Главное, чтобы количество команд и качество игры было достаточным для нашей Премьер-лиги.

Чем больше играть нашим клубам, тем лучше, просто тренироваться никто не хочет. Главное, надо понимать, где играть, чтобы условия были достаточными для того, чтобы болельщики приходили с удовольствием, не проводить матчи при минус 15 или 20. Такой футбол не в радость уже ни болельщикам, ни футболистам, – сказал Семак.

Расширения РПЛ не будет. Прямой вылет в ФНЛ остается в силе, переходные матчи отменены

РПЛ и ФНЛ нужно не расширение, а структурная реформа, которая сделает клубы прозрачнее